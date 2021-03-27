В центр Минска выдвинулась техника силовиков перед акцией протеста

С восточной окраины Минска, где находятся базы ОМОНа и внутренних войск МВД Белоруссии, в город выдвинулась техника силовиков перед предстоящим митингом оппозиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В составе колонн – автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, автозаки. Спецтехнику сопровождают автомобили ГАИ.

Грузовики с личным составом и автобусы уже прибыли на площадь Государственного флага.

Ранее протесты в Белоруссии прошли 25 марта, на акциях задержали свыше 200 человек.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.