В Вологде снег со льдом упал на коляску с ребенком

В Вологде лед упал на коляску с восьмимесячной девочкой, в результате чего она была госпитализирована с травмой головы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел около 17.00 мск в пятницу, 26 марта, на улице Козленской, когда мать гуляла с ребенком в этом районе. Снежно-ледяная масса упала с крыши дома и перевернула коляску.

На место была направлена постоянно действующая следственно-оперативная группа, в том числе следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК и следователь-криминалист.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

14 марта сообщалось, что в Петрозаводске мужчина погиб от упавшего с крыши льда.