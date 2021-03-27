Диетолог рассказала о вариантах здорового завтрака

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вариантах здорового завтрака.

«Лучше сочетать белки, жиры и углеводы в одном завтраке. Это может быть каша с кусочком сыра, творогом, кусочком постного мяса. Там будет и белок, и жиры. Либо можно чередовать — один день углеводный, каши, на следующий день белковый завтрак — омлет либо творог», — посоветовала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист добавила, что можно сделать сложный бутерброд с цельнозерновым хлебом, кусочком сыра, огурцом, листом салата. Она отметила, что завтрак должен быть разнообразным и не повторяться изо дня в день.

Чтобы сэкономить время по утрам и каждый день питаться разнообразно, Соломатина посоветовала составлять меню завтраков на неделю.

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