Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

В Госдуме заявили, что «на всю жизнь запомнят» попытки Киева лишить крымчан воды

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет заявил, что Украина упустила шанс заключить межгосударственный договор с Россией о продаже воды в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в субботу, 27 марта, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что вопрос возобновления поставок воды в Крым можно рассматривать лишь в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа в связи с отсутствием пресной воды. Он подчеркнул, что прежде между Россией и Украиной должны состояться переговоры.

Шеремет назвал заявление Кравчука циничным. По его словам, в Киеве заговорили о переговорах, потому что там поняли, что их планы по водной блокаде Крыма рушатся.

«Полуостров при помощи федерального центра уверенно реализует масштабную программу обеспечения устойчивого водоснабжения. Поэтому переговоры уже невозможны», — подчеркнул российский политик.

Он добавил, что теперь российский регион «не нуждается в политических подачках Киева», а попытку Киева навредить крымчанам, лишив подачи пресной воды, российская сторона запомнит «на всю жизнь».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.