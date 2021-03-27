Большинство регионов Украины перешли в «красную зону»

13 из 25 регионов Украины перешли в «красную зону», то есть им присвоен максимальный уровень опасности из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

К «красной зоне» отнесены Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ровенская, Черниговская, Черкасская и Черновицкая области.

Еще 11 регионов находятся в «оранжевой», предупредительной зоне — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

В «желтой зоне» осталась Херсонская область, в «зеленой» — ни одного региона.

В «красной зоне» закрыты общественные места, заведения общественного питания и культуры, спортзалы, бассейны, непродовольственные магазины. Также запрещены массовые мероприятия и посещение учебных заведений, кроме детских садов и младших классов.

На Украине коронавирусом заразились 1 682 527, скончались 33 363 человека.

Ранее стало известно, что украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота.