Бутина не исключает вмешательства «внешних сил» в российские выборы

Частичное признание вины генеральным директором Twitter Джеком Дорси в распространении фейков о якобы украденной у Дональда Трампа победе на недавних президентских выборах показывает наличие двойных стандартов в США рассказал «Газете.Ru» член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

«Если речь идет о безопасности американского государства – они готовы признать вину. А когда речь идет о требовании Роскомнадзора удалить контент с детской порнографией или группами, которые подталкивают молодёжь к суициду, это, почему-то, «политика», — указала эксперт.

Она напомнила, что сторонником законодательства об антимонопольном регулировании соцсетей была администрация предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

«Демократы называли Трампа кандидатом от Twitter. После его прихода к власти они раскрутили в соцсетях антитрамповскую кампанию и уничтожили его. Поэтому, нынешняя команда Белого дома понимает силу соцсетей. А руководству бигтеха ничего не остается, как соглашаться с командой президента США Джо Байдена, поскольку они играют в одной команде», — детализировала Бутина.

Она также подчеркнула, что соцсети стали основной платформой для формирования идеологии среди молодежи. Поэтому борьба с фейками и другим деструктивным контентом становится одним из ключевых вопросов регулирования IT-платформ в крупнейших «цифровых» государствах, таких как США и Россия.

«Поэтому, Россия тоже задумалась о регулировании соцсетей. А вот в США ситуация тоньше. Основными спонсорами демократов, и прежде всего – вице-президента Камалы Харрис, были Twitter, Facebook и так далее. И демократы понимают: как соцсети играли в одну сторону, так завтра могут играть в любую другую. То есть, всё идёт к тому, как мне кажется, что Америкой будут управлять соцсети», — объяснила общественный деятель.

Бутина добавила, что Россию ждет избирательный цикл, борьба в ходе которого будет вестись не с внутренними соперниками, а с внешними.

«Внешние силы не скрывают, что намерены вмешиваться в предвыборные кампании. Поэтому регулирование соцсетей как никогда актуально», — подытожила член ОП РФ.