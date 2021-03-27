Правозащитники сообщили о 176 задержанных в Белоруссии

В Белоруссии задержали 176 человек в субботу, 27 марта. Об этом сообщил незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна», пишет «Интерфакс».

«По данным на 22:00 «Весне» известно о как минимум 176 задержанных сегодня в Беларуси», — говорится в сообщении.

158 человек были задержаны в Минске.

По данным МВД, задержаны 100 человек. В ведомстве также заявили о нулевой протестной активности в стране вопреки призывам оппозиции к массовым несанкционированным мероприятиям.

27 марта в столице Белоруссии запланирована акция протеста, которая должна стать первым массовым выходом оппозиционеров на улицы в этом году. При этом власти предупредили, что всех задержанных в Минске на митингах в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.