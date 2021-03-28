Выросло число жертв при взрыве в церкви в Индонезии

Четырнадцать человек были ранены при взрыве в католической церкви в индонезийском городе Макассар. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, взрыв осуществили два смертника. Они пытались въехать на мотоцикле на территорию собора, но им помешала охрана церкви.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. По словам пастора, взрыв произошел, когда люди расходились по домам после службы. Один из прихожан пытался не дать войти в церковь террористу. Посольство РФ в Индонезии призвало россиян не посещать места массового скопления и проявлять осторожность.

28 марта католики отмечают Вербное воскресенье.