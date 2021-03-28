Доступ на Красную площадь в Москве перекрыли

Доступ на Красную площадь перекрыли из-за забытого пакета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны (ФСО).

По информации ведомства, на площади был обнаружен забытый пакет, в связи с чем правоохранительные органы начали проверку. Впоследствии человек, оставивший пакет, вернулся за ним.

«В ближайшее время площадь будет открыта для посещения», – заверили в ФСО.

Ранее Красная площадь была закрыта для посещения в феврале текущего года по просьбе правоохранительных органов.