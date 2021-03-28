Манижа встретилась с участниками «Большой перемены»

28 марта проходит третий день онлайн-марафона, посвященного старту нового сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В течение трех дней в прямом эфире сообщества «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте» участники конкурса встречаются с экспертами в сфере науки и технологий, искусства и творчества, журналистики и новых медиа.

Мастер-класс «Искусство убеждать» для участников «Большой перемены» провел журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

О секретах актерской профессии ребятам рассказали артисты театра и кино Артур Касимов и Анастасия Денисова.

С участниками «Большой перемены» встретилась исполнитель и автор песен Манижа. Она пожелала успеха конкурсантам нового сезона: «Ничего не бойтесь, очень громко мечтайте, ведь все слышат ваши мечты, и они сбываются!»

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина в интервью победителям «Большой перемены» Елене Константиновой и Агнессе Куприяновой рассказала о 10 принципах успешного человека и поделилась историей своего профессионального становления.

«Я хочу, чтобы вы все всегда желали, загадывали желания и двигались к тому, чтобы воплотить их в жизнь. У вас все обязательно получится! Как поется в известной песне, «Загадывай и желай!» – обратилась к школьникам София Малявина.

Победители «Креативного кампуса «Большой перемены» в рамках марафона встретились

с креативным директором АНО «Национальные приоритеты» Русланой Харитоновой

и обсудили, как создавалась рекламная кампания нового сезона конкурса. Авторами концепции рекламной кампании стали сами участники.

Творческие встречи со школьниками провели популярные блогеры Катя Адушкина, Любятинка, Лео Маликов, Саша Лукьянова, Арина Данилова. О том, как добиться успеха в молодом возрасте, школьникам рассказал блогер и исполнитель Ваня Дмитриенко.

Новый сезон «Большой перемены» стартовал 26 марта 2021 года, регистрация участников открыта на платформе bolshayaperemena.online. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование».