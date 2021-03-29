При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали 20 человек

Не менее 20 человек пострадали при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местной власти.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших при пожаре на этом предприятии. Также в сообщении говорилось, что было эвакуировано около тысячи местных жителей.

Глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая заявил агентству ANTARA, что пять человек из числа пострадавших получили сильные ожоги. По его словам, еще 15 жителей отделались легкими ранениями. Всех пострадавших уже госпитализировали.

Чиновник также рассказал, что все они проживали рядом с местом происшествия.

Как сообщалось, по данным государственной нефтегазовой компании Pertamina, на территории нефтеперерабатывающего завода в индонезийской провинции Западная Ява примерно в 00.45 по местному времени (20.45 мск) произошел некий инцидент, после которого началось возгорание резервуара.

Ранее стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява произошел взрыв.