Минздрав Киргизии объявил о начале вакцинации от COVID-19 в стране

В понедельник, 29 марта, на территории Киргизии стартует вакцинация населения от коронавируса. Об этом объявил министр здравоохранения и социального развития республики Алымкадыр Бейшеналиев, передает ТАСС.

«Сегодня начнется вакцинация», — сказал Бейшеналиев.

По его словам, жителей республики будут вакцинировать препаратом китайской компании «Синофарм», 150 тысяч доз которого уже поступили в страну.

Министр также заявил, что он первым сделает прививку против COVID-19.

Отмечается, что вакцинация в Киргизии будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе сначала в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях. Планируется, что медработники, учителя, сотрудники силовых и правоохранительных органов получат препарат в первую очередь.

«До мая или июня поступит российская вакцина «Спутник V», — добавил Бейшеналиев.

Ранее стало известно, что в Киргизии отказались от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127 млн заболевших, свыше 71,9 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.