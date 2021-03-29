В ВОЗ назвали причину появления COVID-19

Китайские ученые и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам совместной научной деятельности в КНР пришли к выводу, что коронавирус нового типа мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное — это наиболее достоверная теория к настоящему моменту. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неопубликованный отчет экспертов.

Отмечается, что специалисты отказались от версии происхождения COVID-19 в результате утечки из лаборатории. При этом они намерены продолжить исследования относительно происхождения инфекции.

В AP обратили внимание на то, что публикация соответствующего отчета ученых неоднократно откладывалась, что приводит к мысли, не было ли это сделано с целью защитить Китай и не назвать его виновником появления пандемии.

Агентство получило почти окончательный вариант документа в понедельник, 29 марта, от дипломата из Женевы, Швейцария является страной-членом ВОЗ.

Так, специалисты перечислили четыре основные версии появления COVID-19. Одна из них — передача коронавируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное, какое именно, установить не удалось. Предполагается, что это могли быть ящеры, кошки или норки. При этом эксперты посчитали маловероятной версию прямой передачи инфекции от летучих мышей к людям.

Также специалисты отметили, что летучие мыши могли «оставить» коронавирус на замороженных продуктах.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали торговлю животными в Китае возможной причиной появления нового коронавируса.

В начале года международная группа экспертов ВОЗ провела в Китае около месяца, чтобы понять происхождение коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего выдвинула гипотезы. Самой вероятной причиной считают торговлю дикими животными либо на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, либо где-то поблизости.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового COVID-19 пандемией.