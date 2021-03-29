Собянин: Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию

Москва оказалась на третьей позиции в рейтинге инноваций по борьбе с коронавирусом по версии международного аналитического центра StartupBlink. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Отмечается, что еще в марте прошлого года StartupBlink совместно с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) представил карту с лучшими практиками по борьбе с COVID-19 в различных городах и странах мира.

По словам Собянина, заявки на обнародование решений принимаются от компаний, аналитических центров, стартапов, городов и государств. Дальнейший выбор делают эксперты UNAIDS, предпочтения отдаются системам, к которым прибегали на практике.

К настоящему времени в карту вошли свыше 1 300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, а также по финансовой поддержке, оповещению и помощи в адаптации и улучшению экономики.

Кроме того, как отметил мэр, карта в 2020 году стала одной из главных платформ для международного обмена опытом в борьбе с пандемией между сотнями городов и десятками государств.

Так, Москва сделала вклад в виде 46 инновационных решений, которые помогли жителям города справиться с трудностями, возникшими при коронавирусе.

В перечне представлены главные успехи российской столицы: вакцина «Спутник V», разработанная московскими учеными, а также искусственный интеллект, применяемый для выявления ковидной пневмонии.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что иммунитет к коронавирусу нового типа имеют около 44% жителей столицы.