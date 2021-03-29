В Якутии оценили эффект «умного голосования»

Глава ячейки партии «Справедливая Россия» в Якутии, депутат Государственной думы Федот Тумусов считает, что призывы сторонников Алексея Навального голосовать на досрочных выборах мэра Якутска за Виталия Обедина помешали представителю партии набрать нужное количество голосов.

«Я считаю, что вот этот призыв навальнистов, во-первых, никакой роли не сыграл. Возможно даже сыграл обратную роль: люди просто испугались, что они пойдут на выборы из-за того, что эти люди призвали, и они просто испугались и воздержались. Он просто нам помешал этот призыв, я так считаю», – цитирует Тумусова интернет-издание «Взгляд».

Досрочные выборы главы Якутска проводились с 26 по 28 марта, после того как 11 января экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку из-за проблем со здоровьем.

По итогам выборов победу одержал исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев, набрав 42,27% голосов. Виталий Обедин («Справедливая Россия») набрал 39,67%, Савва Михайлов (КПРФ) – 11,38%, еще три кандидата набрали по 1% голосов.