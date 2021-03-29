Нижегородец открыл купальный сезон, устроив заплыв на матрасе по затопленной дороге

Житель Нижнего Новгорода открыл купальный сезон в огромной луже. Мужчина надул матрас и поплавал на нем по затопленному участку Московского шоссе. Произошедшее не осталось без внимания местных властей, сообщает «Подъем».

Ранее в соцсетях появилось соответствующее видео.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал изданию, что Московское шоссе является одной из «болевых точек» города. По его словам, проблему уже решают коммунальщики.

«К сожалению, по снятым кадрам невозможно точно определить адрес съемки. И если авторы видео его обозначат, технику туда направим в оперативном порядке. Коммунальщики, предполагают, что видео может быть снято на Московском шоссе, 29а», — сказал Шалабаев.

Он уточнил, что на этом участке водооткачивающая техника работает уже три дня в круглосуточном режиме.

Градоначальник также заявил, что ливневая канализация в Нижнем Новгороде изношена практически на 90%. Ее необходимо полностью обновить, указал чиновник.

В настоящее время по этому вопросу проводятся переговоры с инвесторами, добавил Шалабаев.