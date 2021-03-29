Православные священники сравнили ЭКО с евгеникой

Если Русская православная церковь легализует экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), это будет означать «прямой путь к евгенике». Об этом говорился в заявлении Церковно-общественного совета по биомедицинской этике.

Ранее сайт РПЦ и другие православные порталы опубликовали для обсуждения проект документа «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения». В документе утверждалась допустимость некоторых методов ЭКО, при которых специалисты не получают «избыточных эмбрионов», что является «намеренным убийством детей в зародыше».

По мнению членов совета, ЭКО не лечит бесплодие, но «фактически представляет собой новую форму размножения человечества». Если один из способов будет легализован, то это будет оправдывать в глазах общественности и другие методики, что станет прямым путем к евгенике, которая использовалась во времена фашистской Германии и была осуждена на Нюрнбергском процессе.

Ранее препарат от диабета помог в лечении бесплодия.