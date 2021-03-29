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Общество. Новости

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В партии Зеленского призвали уезжать всех, «кто не верит в Украину»

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Депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что жителям Украины, кто не верит в страну, следует уезжать из страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

«Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать», — заявил Камельчук.

Ранее депутат Рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин предложил ограничивать в правах тех украинских граждан, кто без причин будет отказываться проходить вакцинацию от коронавируса.

До этого стало известно, что в Раду поступил законопроект, предусматривающий лишение свободы украинцев, которые скрывают наличие российского гражданства.

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