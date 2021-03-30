Мировые лидеры выступили за создание международного договора для борьбы с пандемиями

Свыше 20 мировых лидеров стран, правительств и международных организаций поддержали идею о создании международного договора для борьбы с пандемиями в будущем. Об этом сообщает германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Среди поддержавших инициативу оказались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Борис Джонсон, немецкий канцлер Ангела Меркель и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Стороны выразили уверенность в том, что страны должны проводить совместную работу для «заблаговременной подготовке к пандемиям и борьбе с ними».

«Такое новое коллективное обязательство станет важной вехой на пути противодействия пандемиям на самом высоком политическом уровне», — говорится в публикации.

Там также отмечается, что договор будет предполагать активизацию международного сотрудничества для повышения качества совместного использования данных, исследований, систем предупреждения, а также создания и распространения мер в сфере медицины и общественного здравоохранения.

Ранее в ВОЗ допустили происхождение коронавируса вне Китая.