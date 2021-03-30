Австрия закупит «Спутник V»

Австрия намерена закупить 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил канцлер страны Себастьян Курц. Его слова приводит издание ОЕ24.

«С вакцинами не должно быть геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята. Таким образом, с февраля у нас был хороший обмен мнениями с российской стороной, за что я ей очень благодарен», — рассказал канцлер.

По словам Курца, дополнительный 1 млн доз вакцины от коронавируса позволит спасти множество жизней и рабочих мест, а также обеспечить более ранее возвращение страны к нормальной жизни.

Как отмечает издание, австрийские власти ведут с российской стороной интенсивные переговоры по соглашению о покупке вакцины, уже подписано соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами.

На данный момент российский препарат не прошел сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). При этом 23 марта представитель регулятора Вольф-Дитер Людвиг заявил, что препарат может выйти на европейский рынок в течение шести-восьми недель.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.