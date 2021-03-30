Открывший стрельбу в Мытищах бросил две гранаты в полицейских

Мужчина, открывший стрельбу в подмосковных Мытищах, бросил две гранаты в сотрудников полиции, сообщила глава пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова. Ее слова приводит ТАСС.

По словам представителя МВД, полицейские прибыли к дому, чтобы проверить информацию о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия. Сотрудники правоохранительных органов предъявили жене подозреваемого постановление суда об осмотре дома, после чего вошли на территорию земельного участка.

«В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Пострадавших нет», – рассказала Петрова.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в Мытищах забаррикадировался в частном доме и ведет стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. По данным Telegram-канала Mash, вооруженный мужчина удерживает дом уже больше четырех часов.

По последним данным, силовики начали штурм дома, в заложниках у стрелка находится один человек.