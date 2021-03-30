Мишустин сменил главу Ростехнадзора

Новым руководителем Ростехнадзора назначен Александр Трембицкий, соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий <...> Алексей Алешин освобожден от этой должности», – указано в сообщении.

Ранее Трембицкий был заместителем главы ведомства, до этого он возглавлял Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора, а также руководил департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Алешин занимал пост главы Ростехнадзора с 2014 года.