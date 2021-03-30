СК завел дело на стрелка в Мытищах

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, открывшего стрельбу в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом, расположенный в поселке Вешки для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия. В результате 61-летний владелец дома, не пустив сотрудников внутрь, открыл по ним стрельбу и бросил гранату.

В настоящее время он забаррикадировался в доме и находится один.

Как передает РИА «Новости», открывший стрельбу по силовикам мужчина, по предварительным данным, сам поджог свой дом для уничтожения улик. На момент публикации новости огня и дыма уже не видно.

Также отмечается, что операция по задержанию стрелка в Мытищах длится уже более трех часов.