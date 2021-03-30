В Госдуме предложили отдавать гонорары преступников их жертвам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что в Государственной думе готовится законопроект по согласно которому преступники должны будут перечислять гонорары за интервью и книги своим жертвам, сообщает RT.

Интервью с Виктором Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение и издевательства над двумя несовершеннолетними девушками, провела журналистка и телеведущая Ксения Собчак, она выложила его на своем YouTube-канале. В этом интервью Мохов заявил, что должен «опять заняться» одной из своих жертв, Еленой Самохиной.

По мнению юристов, инициатива законодателей будет трудновыполнимой — адвокат Шота Горгадзе утверждает, что почти всегда такого рода гонорары передаются неофициально.

«Кроме того, это очень спорная инициатива и сомнительная с точки зрения морали. Например, семья потеряла ребёнка в результате действий маньяка. А потом он выходит на свободу и рассказывает, как убивал, и перечисляет родителям деньги. Любой родитель захочет заставить его замолчать и куда-нибудь засунуть ему эти деньги. Я считаю, что более действенным законом было бы запретить маньякам давать интервью о событиях преступления», — утверждает Горгадзе.

С ним согласна одна из жертв Мохова — Екатерина Мартынова, которая утверждает что ей неприятны деньги, которые она могла бы получить от маньяка.

Ранее YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком».