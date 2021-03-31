В Британии появился памятник Грете Тунберг

В Британии около Университета Уинчестера установили памятник шведской активистке Грете Тунберг, передает «Би-би-си».
В администрации университета заявили, что это первый в мире памятник Тунберг в человеческий рост.
Стоимость памятника составила 24 тысячи фунтов стерлингов, что вызвало недовольство студенческого союза.
Председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что Тунберг — это «фантастический образец для подражания для всех, как человек, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах», но учащиеся не поддержали установку памятника ей.
Она пояснила, что на фоне пандемии коронавируса студенты особенно нуждались в финансовой поддержке.
В университете ответили, что деньги не предназначались для поддержки студентов или отплаты труда работников.
Ранее Грета Тунберг раскритиковала подход администрации президента США Джо Байдена к климату.