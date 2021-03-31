Несколько стран изъявили желание купить российскую вакцину от COVID-19 для животных

Несколько стран изъявили желание приобрести российскую вакцину против коронавирусной инфекции для животных «Карнивак-Ков». Об этом заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков, передает РИА «Новости».

По его словам, такой интерес был проявлен в связи с тем, что во многих странах зарегистрированы случаи заболевания животными коронавирусом.

Савенков уточнил, что препаратам заинтересовались как отечественные звероводческие хозяйства, так и предприятия из Греции, Польши и Австрии, а также из США, Канады и Сингапура.

В среду, 31 марта, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарату дали название «Карнивак-Ков». Он был создан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).

Клинические испытания вакцины для животных стартовали в октябре предыдущего года. В них приняли участие собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.