СК РФ завершил расследование по делу Арашуковых

Следственный комитет РФ завершил расследование дела бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других соучастников. Об этом сообщается на сайте СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и других членов преступного сообщества, возглавляемого им», — говорится в сообщении.

По уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз.

По данным следствия, в разное время в период с 2003 года соучастниками ряда тяжких и особо тяжких преступлений стали 20 человек.

Следственный комитет России предъявил экс-сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам: два — за превышение должностных полномочий, и один — за ложный донос, а до этого — обвинение по статье 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»).

Следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

Ранее Рауф Арашуков обратится к суду с просьбой о присутствии присяжных заседателей при рассмотрении его дела.