На Украине зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

На Украине за минувшие сутки зарегистрировали рекордных 407 случаев летального исхода от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны на своей странице в Facebook.

Предыдущий рекорд по смертям был установлен 25 марта, тогда жертвами инфекции стали 362 человека.

За последние 24 часа на Украине выявили 11 226 новых случаев COVID-19, при этом вылечились от 6 405 пациентов.

Наибольшее число подтвержденных случаев инфекции было зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

В общей сложности в стране с начала эпидемии зарегистрировано 1 674 168 случаев коронавируса, всего от инфекции скончались 32 825 человек, выздоровел 1 313 481 пациент.

Ранее стало известно, что Украина получила подтверждение о поставке 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Препарат должны поставить в страну траншами до конца июня текущего года.