Совет Федерации одобрил новую редакцию закона о наркоторговле

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому дело о производстве или сбыте наркотиков не может быть возбуждено по факту нахождения лица в состоянии наркотического опьянения, сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, цель данного закона — защитить граждан от необоснованного преследования по наркостатьям.

Данный закон был отклонен Советом Федерации в декабре прошлого года. В предыдущей редакции документа было сказано, что уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также без достаточных доказательств, указывающих на их передачу другим лицам. Закон был отклонен из-за опасений снижения эффективности противодействия наркоторговле.

Согласно новому документу, основанием для возбуждения дел по статьям 228.1 и 227.4 УК РФ в части незаконного сбыта наркотических, психотропных веществ или их аналогов, а также прекурсоров не может служить факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения, как и обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов при отсутствии достаточных доказательств, указывающих на их передачу.