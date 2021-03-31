Депутат Хинштейн показал фотографии с арсеналом «мытищинского стрелка»

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом Владимира Барданова, который накануне устроил многочасовую перестрелку с силовиками в Мытищах. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

«С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Мытищах сам поджег свой дом.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.