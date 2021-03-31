Тракторист насмерть засыпал опилками 7-летнюю девочку на ферме в Кировской области

Тракторист на ферме в Кировской области засыпал семилетнюю девочку опилками, ребенок погиб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел в Фаленском районе 19 марта. Девочка пришла к родителям на работу на ферму. В это время рабочий фермы, находясь за рулем трактора, при помощи отвала собирал опилки в кучу и, не заметив ребенка, завалил его опилками. Девочка скончалась на месте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Согласно информации СК, мужчину-тракториста допросили в качестве подозреваемого. В настоящее время проводятся судебно-медицинская и инженерно-техническая экспертизы. Следствие продолжается.

Уголовное дело о гибели несовершеннолетней находится на контроле прокуратуры Кировской области.

В начале марта «КамАЗ» на Кубани насмерть засыпал 5-летнюю девочку выгружаемой землей.