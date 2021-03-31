Песков: угроза третьей волны коронавируса сохраняется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса сохраняется.

«Правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет набор ограничений, несмотря на положительную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Никто не может говорить, что мы победили коронавирус. Угроза сохраняется. Нужно продолжать сохранять ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, работать соответствующим образом», — заявил Песков.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно. В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что третьей волны коронавируса в РФ не будет.