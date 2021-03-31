Киев обратился к ЮНЕСКО с просьбой получить право называть борщ украинским

Министерство иностранных дел Украины отправило в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже заявку с просьбой признать борщ национальным украинским блюдом. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Отмечается, что автором этой идеи стал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что украинский борщ является украинским национальным блюдом, у которого нет конкурентов.
По его словам, это «правду не изменишь», борщ — не русский, а украинский.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что рассмотрение заявки о признании борща украинским блюдом может занять несколько лет, так как оно происходит лишь раз в два года.
В ноябре прошлого года украинский телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко заявил, что на Украине борщ был официально признан национальным блюдом.