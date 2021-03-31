RT: депутат Мосгордумы попросил прокуратуру проверить Рашкина на коррупцию

Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру с требованием проверить деятельность руководства столичного отделения КПРФ, в частности Валерия Рашкина, на предмет коррупционных злоупотреблений, сообщает в среду RT.

Локтев считает, что партия якобы могла присваивать себе средства, выделяемые на оплату труда помощников депутатов.

Ранее политика исключили из КПРФ и фракции коммунистов в Мосгордуме.

Под «репрессии» попала и его коллега Елена Шувалова — она тоже поднимала неудобные вопросы.

«Это не единственный за последнее время скандал в столичном отделении КПРФ. По мнению экспертов, подобные случаи отталкивают от партии потенциальных сторонников в преддверии выборов в Госдуму», — говорится в публикации.