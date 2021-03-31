Голикова: Россия возвращается к обычной работе системы здравоохранения

Система здравоохранения в России возвращается к обычному режиму работы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«Мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения», — сказала она.

Голикова уточнила, что это значит восстановление диспансеризации и профосмотров.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что угроза третьей волны коронавируса сохраняется.

«Угроза сохраняется. Нужно продолжать сохранять ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, работать соответствующим образом», — сказал Песков.

В России коронавирусом заразились 4 545 095, выздоровели 4 166 172, скончались 98 850 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».