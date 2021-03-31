Канцлер Австрии рассказал, когда страна может закупить «Спутник V»

Австрия может закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» уже на следующей неделе. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, пишет РИА «Новости».

«Мы на последних метрах, и заказ «Спутника V» может произойти, вероятно, уже на следующей неделе», — сказал Курц.

В Австрии коронавирусом заразились 546 229 человек, умерли 9 339 пациентов.

30 марта канцлер Австрии объявил, что страна приобретет миллион доз российского препарата.

На данный момент российский препарат не прошел сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). При этом 23 марта представитель регулятора Вольф-Дитер Людвиг заявил, что препарат может выйти на европейский рынок в течение шести-восьми недель.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.