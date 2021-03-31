В Нигере предотвращен госпереворот

Правительство Нигера заявляет, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ночь с 30 на 31 марта была предотвращена попытка государственного переворота. Открыто расследование, чтобы установить личности участников переворота и сообщников, чтобы передать их в руки правосудия», — говорится в сообщении.

В ночь на 31 марта в районе поблизости от президентского дворца в центре Ниамея велась стрельба.

Примерно в 3.00 (5.00 мск) неизвестные открыли огонь из тяжелого оружия, зачем началась перестрелка. Стрельба завершилась примерно через час, но периодически случалась в разных кварталах города.

До этого в Мозамбике боевики захватили город Пальма и почти разрушили его. Об этом сообщила Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин Muleide. По ее словам, люди убегают из города, правительству придется их разместить по временным убежищам. Правозащитник подчеркнула, что в городе не хватает еды.