В ООН предупредили об опасности гражданской войны в Мьянме

Ситуация в Мьянме может перерасти в гражданскую войну, имеющую беспрецедентный масштаб. Об этом заявила пециальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, пишет ТАСС.

По ее словам, этнические вооруженные организации на Востоке и Западе государства все чаще выступают против жестокости военных.

«Жестокость военных слишком сильна, и многие этнические вооруженные организации занимают сторону оппозиции, увеличивая возможность гражданской войны беспрецедентного масштаба», — сказала Бургенер.

Ранее в ООН сообщили о «самом кровавом» дне в Мьянме с начала переворота и осудили насилие режима против участников акций протеста.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.