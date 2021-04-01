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Общество. Новости

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Главный нефролог Петербурга задержан по делу об убийстве жены

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Главного нефролога Санкт-Петербурга задержали по делу об убийстве его жены, которая пропала 11 лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Главный нефролог Петербурга задержан по делу об убийстве», – заявил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Источник не уточнил имя задержанного, в соответствии с данными на официальном сайте петербургского комитета по здравоохранению пост главного внештатного нефролога занимает Александр Земченков.

Как сообщает «Фонтанка», нефролога подозревают в причастности к исчезновению его супруги Ирины Земченковой, которая пропала 23 февраля 2010 года. По данным СМИ, следствие полагает, что Земченков убил жену дома, а тело вывез на машине в Ленинградскую область. При этом издание также отмечает, что мужчина не признает свою вину.

В 2020 году также по подозрению в убийстве супруги был задержан муниципальный депутат Курортного района Санкт-Петербурга Игорь Шокин.

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