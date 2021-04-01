Правоохранители пресекли в Москве канал поставки мобильных телефонов в СИЗО

Прокуратура совместно с УФСИН и УФСБ пресекла незаконный канал поставки мобильных телефонов в СИЗО-3, который расположен в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В ходе проводимой операции удалось установить, что на счет сотрудника исправительного учреждения отправлялись денежные средства в качестве взятки от посредника, который занимался незаконным сбытом заключенным в СИЗО мобильных телефонов и их комплектующих. Отмечается, что за взятку этот работник пронес гаджеты и передал их лицам, содержащимся в изоляторе.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) и по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что пока не удалось полностью лишить осужденных в исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) мобильной связи, ежегодно у них находят десятки тысяч сотовых телефонов.