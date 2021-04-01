В Москве стартовала запись в первые классы школ

Регистрация электронных заявлений о приеме в первые классы школ Москвы началась 1 апреля и продолжится до 5 сентябя, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Их можно зарегистрировать в разделе «Услуги» на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru в любое время и в любом месте, где есть доступ к интернету.

«Родители могут подать заявление в три школы, но одна из них обязательно должна быть школой по месту жительства, — подчеркнула Ракова. — Раньше в городе было несколько тысяч маленьких школ со скромными бюджетами и возможностями, сейчас же на смену им пришли несколько сотен крупных школ с качественно новыми ресурсами для развития, которые по максимуму обеспечивают потребности семей в доступном и качественном образовании недалеко от дома».

Отмечается, что зарегистрировать электронное заявление в первые классы столичных школ могут родители или законные представители детей, которым на 1 сентября будет не меньше 6,5 лет и не больше 8 лет. При этом каждая школа закреплена за конкретным микрорайоном города Москвы.

При подаче заявления одна из выбранных трёх школ должна быть школой территориального прикрепления.

Если ребенок живет на закрепленной за Школой территории, то его зачисление в первый класс этой школы гарантировано. Для обучения можно выбрать школу в другом районе. В этом случае прием в первые классы будет осуществляться при наличии свободных мест. Приоритетное право на зачисление в школу имеют также дети, чьи братья и/или сестры учатся в данной школе.