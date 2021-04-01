В России выявили 9 169 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 9 169 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13,3% заболевших не имели симптомов болезни. Кроме того, за сутки скончались 383 пациента с коронавирусом, полностью выздоровели 10 247 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировали более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 99 тысяч из них — с летальным исходом, вылечились более 4,1 млн человек.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили завершение эпидемии новой коронавирусной инфекции к августу текущего года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».