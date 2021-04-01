Песков сообщил, что Путин может обсудить тему Навального на встрече с Москальковой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой 1 апреля может обсудить тему Алексея Навального, если она ее поднимет.

«Я не знаю. Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил при этом, что тема Навального не стоит на повестке дня главы государства «никоим образом».

По его словам, повестку встречи с Путиным будет задавать Москалькова, поскольку она придет к нему с докладом.

Ранее в УФСИН по Владимирской области рассказали о выговорах Навальному за нарушения. Там отметили, что выговоры были вынесены за неоднократные нарушения в связи с отказом выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, а также несоблюдение распорядка дня. Кроме того в УФСИН сообщили, что Навальный получает всю необходимую медпомощь с учетом его состояния здоровья.