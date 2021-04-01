Настоятель ростовского храма совершил самоубийство

Настоятель храма Дмитрия Донского и глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями местной епархии Андрей Немыкин совершил самоубийство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского.

«К огромному сожалению, отец Андрей наложил на себя руки… Утром его супруга обнаружила его тело рядом с домом», — заявил Петровский.

По его словам, причиной суицида священника могли стать невыносимые боли в спине, преследующие Немыкина на протяжении долгого времени.

«К сожалению, это огромная ошибка и трагедия, потому что из-за его самоубийства над ним не имеют права даже совершать отпевание. Церковные каноны с древнейших времен очень строги к самоубийцам, считают это не просто смертельным грехом, а грехом непростительным», — отметил пресс-секретарь.

Андрей Немыкин служил священником с 1992 года. Участвовал в военной кампании в Чечне, где был контужен. Был награжден медалью святого Димитрия Донского II степени, а также наградами внутренних войск МВД РФ.

Ранее в СК заявили, что бывший схимонах Сергий склонял к самоубийству монахинь.