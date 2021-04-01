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Общество. Новости

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Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко

Онищенко заявил, что масочный режим в России нужно оставить навсегда

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Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что России не стоит прекращать действие масочного режима, сообщает ТАСС.

«Никогда. <...> Это должно быть элементом нашей культуры», — ответил Онищенко на вопрос, когда в России отменят обязательное ношение защитных масок.

Онищенко указывает на необходимость защищаться не только от коронавируса, но и от сезонных заболеваний по типу гриппа.

«Это должно быть элементом культуры. Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 одновременно, так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней», — считает Онищенко.

В качестве примера он приводит практику Китая, Южной Кореи и Японии, чьи жители постоянно носят маски.

Ранее Верховный суд отказался отменять масочный режим. Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов. Они требовали отменить обязательный масочный режим.

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