Дело старших сестер Хачатурян отправлено в Генпрокуратуру

Уголовное дело в отношении двух старших сестер Хачатурян отправлено в Генеральную прокуратуру Московским городским судом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мы можем подтвердить информацию, что передали материалы уголовного дела в Генеральную прокуратуру РФ. Решение вступило в законную силу», — сообщили в суде.

Передача дела в Генпрокуратуру была проведена для уточнения обвинения отцу сестер Хачатурян.

Ранее Следственный комитет признал сестер Хачатурян потерпевшими по делу о насилии со стороны отца.

28 июля 2018 года сестер Хачатурян задержали, они обвиняются в убийстве отца. На момент преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.