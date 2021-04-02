Украина обвинила Россию в «краже» Гоголя

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия якобы «принудительно записала в русские» украинского писателя Николая Гоголя. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что классик литературы родился в Полтавской губернии и был украинцем по национальности вне зависимости от того, что долго проживал на территории Санкт-Петербурга.

«Даже в Украине его произведения иногда идут в программе «зарубежка», — написал Ткаченко.

По его словам, такая ситуация наблюдается из-за того, что Гоголь писал на русском языке.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что княгиня Ольга не может быть прародительницей России.