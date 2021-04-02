Гинцбург назвал сроки принятия решения о постоянной регистрации «Спутника V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования препарата «Спутника V» завершатся примерно к середине июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что после этого данные будут переданы в Министерство здравоохранения России. По его словам, ведомство примет решение о постоянной регистрации вакцины от коронавируса нового типа.

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава», — сказал Гинцбург.

При этом директор центра им. Гамалеи подчеркнул, что в инструкции препарата не будут внесены принципиальные изменения по завершении испытаний.

В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».