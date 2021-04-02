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Общество. Новости

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Фаучи считает, что США не нужна вакцина AstraZeneca

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Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что страна не нуждается в вакцине англо-шведской компании AstraZeneca, применяемой в рамках борьбы с пандемией короанвируса. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, этот вопрос еще находится в подвешенном состоянии, поскольку по нему нет единого мнения.

«У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды», — подчеркнул Фаучи.

Ранее в Минздраве Германии назвали ударом ситуацию с вакциной AstraZeneca.

В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата — у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии.

Однако позднее европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность данного препарата.

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