Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване

На восточной части Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла около 9.00 (4.00 мск) в начале въезда в горный туннель Дацин. Поезд двигался по зоне уезда Хуаялянь. По данным агентства, поезд сошел с рельсов, после чего несколько вагонов врезались в стену тоннеля.

В результате погибли четыре человека, трое были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

В общей сложности в восьми вагонах поезда находилось 350 пассажиров. Из первых трех вагонов эвакуированы порядка 60 человек. Наибольшие повреждения получили четвертый и пятый вагоны.

На месте работают спасательные службы.